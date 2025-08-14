CEWE Stiftung Aktie
|96,90EUR
|-2,10EUR
|-2,12%
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Diese belegten eine Schwäche im Geschäft des Fotodienstleisters mit Unternehmen im Online-Druck, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht seien die Perspektiven aber attraktiv./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
98,20 €
|
Abst. Kursziel*:
42,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,48%
|
Analyst Name::
Thilo Kleibauer
|
KGV*:
-
