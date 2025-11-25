Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|
25.11.2025 16:30:00
Xiaomi Laser Projector 3 4K im Test: Laser-Beamer für unter 800 Euro
Der Xiaomi Laser Projector 3 4K bringt Triple-Laser-Technik günstig ins Heimkino. Wir zeigen, ob der 4K-Beamer überzeugt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xiaomimehr Nachrichten
|
19.11.25
|Xiaomi-Aktie in Rot: Gewinnmitnahmen trotz starker Zahlen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Xiaomi-Aktie schließt leichter: Gewinn und Umsatz steigen kräftig - Markterwartungen übertroffen (finanzen.at)
|
26.09.25
|Alibaba setzt auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. fallen trotzdem (finanzen.at)
|
04.09.25
|Xiaomi SU7 greift an - droht Tesla in China Marktanteile zu verlieren? (finanzen.at)
|
19.08.25
|Xiaomi-Aktie: Xiaomi überzeugt mit Gewinnsprung (finanzen.at)
|
19.08.25
|Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.25
|Xiaomi: Vom Start-up zum globalen Tech-Konzern mit E-Auto-Ambitionen (finanzen.at)
Analysen zu Xiaomimehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Xiaomi
|4,49
|-0,82%