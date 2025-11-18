Xiaomi-Aktie schließt leichter: Gewinn- und Umsatz steigen kräftig - Markterwartungen übertroffen

Mit Spannung hatten Anleger auf die Bilanz des Elektronikriesen Xiaomi, der nunmehr auch im Elektroautobereich tätig ist, gewartet. So lief das Quartal.

Der chinesische Konzern Xiaomi hat sein drittes Quartal 2025 mit mehr Gewinn beendet. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,22 RMB (0,24 HKD) auf 0,47 RMB (0,51 HKD) und lag damit über den Markterwartungen, die sich zu vor auf eine EPS von 0,36 RMB (0,39 HKD) belaufen hatten.

Auf Umsatzseite lief es im dritten Quartal besser als im Vorjahreszeitraum: Die Erlöse stiegen von 92,51 Milliarden RMB (101,32 HKD) auf 113,12 Milliarden RMB (123,90 HKD), hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld mit 105,84 RMB (115,92 Milliarden HKD) niedriger gelegen.

Die Xiaomi-Aktie konnte auf die Nachrichten noch nicht reagieren, die Aktie hatte den Handel in Hongkong heute 2,81 Prozent tiefer bei 40,78 HKD beendet.

