Xiaomi Aktie

Xiaomi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Analysten vor Bilanz 18.08.2025 07:13:06

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung erwarten Anleger die Xiaomi-Bilanz.

Xiaomi öffnet am 19.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,367 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi noch 0,24 CNY je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 19 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 114,82 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 88,89 Milliarden CNY erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 43 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 CNY im Vergleich zu 1,07 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 44 Analysten durchschnittlich bei 487,74 Milliarden CNY, gegenüber 365,91 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Xiaomi: Vom Start-up zum globalen Tech-Konzern mit E-Auto-Ambitionen
E-Auto-Boom belastet Xiaomi - Aktie reagiert mit kräftigen Verlusten
Xiaomi-Aktie reagiert empfindlich auf Produktionsengpässe bei neuem E-Auto

Bildquelle: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomimehr Nachrichten