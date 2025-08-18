Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xiaomi öffnet am 19.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,367 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi noch 0,24 CNY je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 19 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 114,82 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 88,89 Milliarden CNY erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 43 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 CNY im Vergleich zu 1,07 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 44 Analysten durchschnittlich bei 487,74 Milliarden CNY, gegenüber 365,91 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at