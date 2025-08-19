Xiaomi Aktie

Xiaomi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bücher geöffnet 19.08.2025 17:11:57

Xiaomi-Aktie: Xiaomi überzeugt mit Gewinnsprung

Xiaomi-Aktie: Xiaomi überzeugt mit Gewinnsprung

Der chinesische Tech-Konzern Xiaomi, der unter anderem Smartphones und E-Autos fertigt, hat die Bilanz des vergangenen Quartals präsentiert.

Im zweiten Quartal des Jahres 2025 erzielte Xiaomi einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,45 RMB. Im Vorfeld waren die Analysten im Durchschnitt von einem Gewinn in Höhe von 0,327 RMB je Aktie ausgegangen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi noch 0,20 RMB je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose der Experten für das vergangene Quartal lag bei 114,82 Milliarden RMB. Tatsächlich setzte Xiaomi im Berichtszeitraum 115,956 Milliarden RMB um, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 88,89 Milliarden RMB erzielt worden war.

An der Börse in Hongkong war der Dienstagshandel zum Zeitpunkt der Zahlenvorlage bereits beendet. Die Xiaomi-Aktie verlor bis Börsenschluss 1,23 Prozent auf 52,40 HKD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Trotz US-Restriktionen: NVIDIA plant neue KI-Chips für China - Aktie im Blick
Verfehlte Gewinnerwartung belastet nicht: Palo Alto-Aktie steigt nach positivem Ausblick
Analysten: Apple-Aktie nur begrenzt steigerungsfähig nach Kritik an Produktplanung

Bildquelle: Iryna Imago / Shutterstock.com,Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu Xiaomimehr Nachrichten

Analysen zu Xiaomimehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Xiaomi 5,90 -0,25% Xiaomi

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX im Plus -- DAX etwas höher -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigt sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag kein einheitlicher Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen