Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
|Tesla-Konkurrent
|
17.11.2025 21:35:00
Xpeng überrascht bei Gewinn, enttäuscht beim Umsatz - Aktie gibt zweistellig nach
Der Elektroautobauer Xpeng hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einmal mehr rote Zahlen geschrieben. Das Minus je Aktie lag bei 0,16 CNY und fiel damit deutlch kleiner aus als noch vor Jahresfrist, als der Tesla-Konkurrent je Anteilsschein einen Verlust von 1,62 CNY in den Bücher stehen hatte. Analysten waren zuvor einem einem Minus je Aktie von 0,47 CNY ausgegangen.
Der Umsatz lag unterdessen mit 20,38 Milliarden CNY über dem Vergleichswert des Vorjahres (10,1 Milliarden CNY), damit unterbot Xpeng die Markterwartungen leicht, die im Vorfeld bei 20,39 Milliarden CNY gelegen hatten.
Die Xpeng-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 11,31 Prozent tiefer bei 22,19 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
Nachrichten zu Xpengmehr Nachrichten
|
19.08.25
|Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.06.25
|Chinese carmaker Xpeng develops advanced chips for VW cars (Financial Times)
|
21.05.25
|Ausblick: Xpeng legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)