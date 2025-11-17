Xpeng Aktie

Tesla-Konkurrent 17.11.2025 21:35:00

Xpeng überrascht bei Gewinn, enttäuscht beim Umsatz - Aktie gibt zweistellig nach

Zum Wochenstart hat der chinesische E-Autokonzern Xpeng seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte für den Tesla-Konkurrenten im dritten Quartal.

Der Elektroautobauer Xpeng hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einmal mehr rote Zahlen geschrieben. Das Minus je Aktie lag bei 0,16 CNY und fiel damit deutlch kleiner aus als noch vor Jahresfrist, als der Tesla-Konkurrent je Anteilsschein einen Verlust von 1,62 CNY in den Bücher stehen hatte. Analysten waren zuvor einem einem Minus je Aktie von 0,47 CNY ausgegangen.

Der Umsatz lag unterdessen mit 20,38 Milliarden CNY über dem Vergleichswert des Vorjahres (10,1 Milliarden CNY), damit unterbot Xpeng die Markterwartungen leicht, die im Vorfeld bei 20,39 Milliarden CNY gelegen hatten.

Die Xpeng-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 11,31 Prozent tiefer bei 22,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com

