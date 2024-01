Xylem unterzeichnet Publiacqua-Vertrag zur Unterstützung von Italiens nachhaltiger Wasserzukunft

Xylem (NYSE: XYL), ein führendes globales Wassertechnologieunternehmen, das sich der Lösung der schwierigsten Wasserprobleme der Welt verschrieben hat, setzt durch eine innovative Vereinbarung mit dem toskanischen Unternehmen Publiacqua einen neuen Meilenstein auf dem Weg zu nachhaltigem Wasser in Italien.

Im Rahmen eines Dreijahresvertrags soll Xylem die Widerstandsfähigkeit und Betriebseffizienz der Wasserinfrastruktur von Medio Valdarno stärken, indem es modernste Technologien wie die Analyse von Zählerdaten, Module zur Leckerkennung in Echtzeit und Tools zur vorausschauenden Wartung einsetzt. Diese Lösungen werden die Region in die Lage versetzen, proaktiv auf den schwankenden Wasserbedarf und ökologische Herausforderungen wie Dürren zu reagieren und eine effizientere und zuverlässigere Wasserversorgung zu gewährleisten.

Durch die Umwandlung der Wasserwirtschaft in einen intelligenten, reaktionsschnellen und nachhaltigen Betrieb soll diese Partnerschaft das Wasserversorgungssystem der Region von der Quelle bis zum Wasserhahn revolutionieren. Das Herzstück der Transformation ist Xylem Vue powered by GoAigua, eine Software- und Analyseplattform, die Versorgungsdaten rationalisiert und den Betrieb und die Verwaltung von Wasser- und Abwasserdienstleistungen vereinfacht.

Mit den fortschrittlichen Datenanalysen und Anwendungen können die Betreiber und Manager von Publiacqua potenzielle Rohrbrüche proaktiv erkennen und beheben, so dass eine rechtzeitige Wartung möglich ist, bevor kritische Probleme auftreten. Dies verhindert kostspielige Unterbrechungen und optimiert die Wartungspläne, wodurch die Kosten gesenkt und die Gesamteffizienz des Wassernetzes verbessert werden. Diese verwertbaren Erkenntnisse sind der Schlüssel, um Wasserdaten in effektive Echtzeit-Reaktionen umzuwandeln und so die Wasserversorgung zu sichern und die Nachhaltigkeit des gesamten Netzes zu stärken.

"Diese Initiative bedeutet mehr als nur technologischen Fortschritt; sie hat Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Angesichts der Dringlichkeit des Klimawandels ist die Nachhaltigkeit von Wasser kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit", sagte Hayati Yarkadas, Senior Vice President und President, Europe, Water Infrastructure and Global Services bei Xylem. "Unsere Partnerschaft ist ein weltweites Beispiel für die Bewältigung von Wasserproblemen. Gemeinsam mit Publiacqua wollen wir den Weg für ein wasserbewusstes Italien ebnen."

In der Vergangenheit hat Publiacqua seine Wasser- und Abwasserinfrastruktur durch bedeutende Investitionen weiterentwickelt, insbesondere durch die Integration von Xylem-Lösungen zur Verbesserung der Aufbereitungsprozesse und für einen effizienten, verstopfungsfreien Abwassertransport. Diese Lösungen waren ausschlaggebend für die Aufrechterhaltung eines robusten und intelligenten Wassermanagements in ihrem umfangreichen Netzwerk von Anlagen und Pipelines.

Über Publiacqua

Publiacqua S.p.A. ist ein italienisches Versorgungsunternehmen, das im Rahmen einer 2001 erteilten Konzession integrierte Wasserdienstleistungen in dem als Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno (ATO 3) bekannten Gebiet erbringt, das die Provinzen Arezzo, Florenz, Pistoia und Prato in der Region Toskana umfasst und ca. 1,3 Millionen Einwohner in 46 Gemeinden versorgt. Publiacqua S.p.A. befasst sich mit der Gewinnung, Aufbereitung und Versorgung mit Trinkwasser. Seine Aktivitäten betreffen sowohl Grundwasser als auch Oberflächenwasser. Das Unternehmen verwaltet ein komplexes und verzweigtes Anlagensystem mit zwei der größten Anlagen in der Region, den Trinkwasserwerken Anconella und Mantignano. Neben der Trinkwasserversorgung kümmert sich das Unternehmen auch um die Sammlung und Reinigung von Abwasser, wobei die Anlage in San Colombano eine Spitzenposition einnimmt.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führendes Wassertechnologieunternehmen, das die kritischen Wasser- und Abwasserprobleme sowie andere wasserbezogenen Herausforderungen der Welt durch Technologie, Innovation und Expertise lösen will. Unsere vielfältige Belegschaft aus 22.000 Mitarbeitenden hat 2022 einen Umsatz von 7,3 Mrd. US-Dollar generiert. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihr Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und indem wir Kommunen in mehr als 150 Ländern helfen, ihre Wasserversorgung sicherzustellen. Beteiligen Sie sich an den Anstrengungen über www.xylem.com and Let’s Solve Water.

