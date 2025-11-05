Ingredion Aktie

Ingredion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 16:34:25

Yacktman Asset Management Dumps $18 Million of Ingredion (NYSE: INGR) Shares: Is the Stock a Sell?

Yacktman Asset Management reported a sale of 135,400 shares of Ingredion (NYSE:INGR) in its November 4, 2025, SEC filing, an estimated $17.45 million trade.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 4, 2025, Yacktman Asset Management reduced its stake in Ingredion by 135,400 shares over the third quarter. The estimated transaction value is $17.45 million, based on the average closing price during the period. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ingredion Inc.mehr Nachrichten