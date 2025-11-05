Ingredion Aktie
WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023
|
05.11.2025 16:34:25
Yacktman Asset Management Dumps $18 Million of Ingredion (NYSE: INGR) Shares: Is the Stock a Sell?
Yacktman Asset Management reported a sale of 135,400 shares of Ingredion (NYSE:INGR) in its November 4, 2025, SEC filing, an estimated $17.45 million trade.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 4, 2025, Yacktman Asset Management reduced its stake in Ingredion by 135,400 shares over the third quarter. The estimated transaction value is $17.45 million, based on the average closing price during the period. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
