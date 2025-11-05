BlackRock Aktie
WKN: 928193 / ISIN: US09247X1019
|
05.11.2025 02:51:09
Yangzijiang Shipbuilding tumbles 5% after BlackRock sells 37.8 million shares
The asset manager is no longer a substantial shareholder of the shipbuilder
Nachrichten zu BlackRock Inc.mehr Nachrichten
|
02.11.25
|"Outcome-based-ETFs": Das sollten Anleger über die Produkte wissen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Finanzexperte warnt: 60/40-Portfolio gefährdet die Altersvorsorge (finanzen.at)
|
15.10.25
|BlackRock, GIP and MGX in $40bn data centre takeover to power AI growth (Financial Times)
|
01.10.25
|AES-Aktien weit im Plus: Potenzielle milliardenschwere Übernahme durch BlackRock-Tochter (finanzen.at)
|
28.09.25
|Börsenbegriffe erklärt: Was hinter den Namen von ETFs steckt (finanzen.at)
|
21.09.25
|SEC verschiebt Entscheidungen zu Ethereum-, Solana- und XRP-ETFs (finanzen.at)
|
16.09.25
|BlackRock expands leadership bench in reorganisation of top talent (Financial Times)
|
Analysen zu BlackRock Inc.mehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.