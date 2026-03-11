|
Yext legte Quartalsergebnis vor
Yext gab am 09.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Yext -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113,1 Millionen USD umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,070 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 446,58 Millionen USD – ein Plus von 6,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Yext 420,96 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
