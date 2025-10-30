Zillow Grou a Aktie

Zillow Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14NX6 / ISIN: US98954M1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 21:46:22

Zillow Group Posts Q3 Profit

(RTTNews) - Zillow Group, Inc. (Z, ZG), on Thursday, reported third-quarter net income of $10 million or $0.04 per share, compared to a net loss of $20 million or $0.08 per share last year.

Adjusted net income for the quarter was $113 million or $0.44 per share, compared to $89 million or $0.35 per share last year.

Total revenues for the quarter were $676 million, up from $581 million in the prior year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zillow Group Inc (A)mehr Nachrichten