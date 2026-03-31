BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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31.03.2026 15:31:20
Zimbabwe split as public weighs electoral reforms bill
Zimbabwe has begun nationwide public hearings on a proposed bill that could extend Mnangagwa's term and overhaul the electoral system. Supporters call it stabilizing, but critics warn it threatens democratic gains.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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