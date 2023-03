Zurich-Aktie legt zu: Zurich-Tochter Zürich Versicherung kann Gewinn in Österreich steigern

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) verbesserte sich gegenüber dem Jahr davor um 31,4 Prozent auf 27 Mio. Euro (plus 7 Mio. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Der Gesamtschadenaufwand sank, die Prämieneinnahmen stiegen.

"Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen haben wir ein gutes Ergebnis erwirtschaftet und unsere Prämieneinnahmen gesteigert", teilte die Vorstandsvorsitzende von Zurich Österreich, Andrea Stürmer, mit.

Die direkten Prämieneinnahmen wuchsen den Angaben zufolge um 2,6 Prozent auf insgesamt 715 Mio. Euro - in der Schaden-Unfallversicherung erreichte das Prämienvolumen 580 Mio. Euro, in der Lebensversicherung 135 Mio. Euro. In der fondsgebundenen Lebensversicherung sei "vor allem in den laufenden Prämien ein Wachstum" erzielt worden.

Der Gesamtschadenaufwand verringerte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr "trotz Großschäden in der Sparte Feuer" um 7 Mio. Euro auf 391 Mio. Euro. Die abgegrenzten Versicherungsleistungen in der Lebensversicherung gingen "aufgrund geringerer Ablaufleistungen und Rückkäufe" um 8 Mio. auf 159 Mio. Euro zurück.

In der Schaden-Unfall-Versicherung sanken die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb laut Zurich um 1 Mio. Euro brutto. Nach Berücksichtigung der Rückversicherungsprovisionen habe sich der Kostensatz netto um 2,2 Prozentpunkte auf 25,3 Prozent reduziert. In der Lebensversicherung lagen die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb um 3 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.

Die genannten positiven Kosteneffekte sowie die im Vergleich zum Vorjahr rückläufige Schadenentwicklung hätten in der Schaden-Unfall-Versicherung zu einer Reduktion der Combined Ratio brutto (Schaden-Kosten-Satz vor Rückversicherungsabgabe) von 100,6 Prozent auf 95,9 Prozent geführt.

Das versicherungstechnische Ergebnis der Lebensversicherung, in dem auch die Kapitalerträge des technischen Geschäfts enthalten seien, habe 2022 gegenüber dem Jahr davor um 4 Mio. Euro zugelegt.

"Wir haben in einem Jahr, das von Preissteigerungen und Volatilität geprägt war, umsichtig und risikobewusst veranlagt. Das hat sich bezahlt gemacht und so konnten wir für unsere Kundinnen und Kunden wiederum gute Veranlagungsergebnisse erzielen", so Finanzvorstand Rene Unger.

Die Zurich Insurance Group ist laut Eigenangaben in mehr als 200 Ländern und Regionen aktiv und hat ihren Hauptsitz in Zürich. In Österreich betreut der Versicherer mit rund 1.300 Beschäftigten etwa 755.000 Kundinnen und Kunden.

Die Aktie der Zurich Insurance gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,64 Prozent auf 424,10 Franken.

kre/pro

(APA)