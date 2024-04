Zurich Insurance-Aktie dennoch im Minus: Zürich hat in Österreich mehr Gewinn erwirtschaftet

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) verbesserte sich gegenüber dem Jahr davor um 23 Mio. auf 50 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Auch die Prämieneinnahmen stiegen.

Laut Aussendung verzeichnete die Versicherung direkte Prämieneinnahmen von 728 Mio. Euro, ein Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Schaden-Unfall-Versicherung stieg das Prämienvolumen um 3,3 Prozent auf 599 Mio. Euro. Unwetterschäden und Inflationseffekte im Schaden- und Kostenbereich belasteten den Angaben zufolge jedoch das versicherungstechnische Ergebnis. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (vor Rückversicherungsabgabe) stieg in der Schaden-Unfall-Versicherung auf 97,5 Prozent.

Im Schweizer Handel verliert die Zurich Insurance Group-Aktie zeitweise 0,93 Prozent auf 479,10 Franken.

tpo/bel

(APA)