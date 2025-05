Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,56 Prozent leichter bei 5 385,94 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,458 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 5 412,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 416,21 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 421,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 374,81 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.04.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 911,39 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 14.02.2025, bei 5 493,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 080,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 9,52 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 283,30 EUR), UniCredit (+ 0,98 Prozent auf 55,78 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,69 Prozent auf 31,91 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,51 Prozent auf 557,20 EUR) und Enel (+ 0,42 Prozent auf 7,73 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-2,43 Prozent auf 24,14 EUR), BASF (-2,03 Prozent auf 44,37 EUR), Stellantis (-1,91 Prozent auf 9,60 EUR), BMW (-1,83 Prozent auf 82,44 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,76 Prozent auf 103,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 269 837 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 306,054 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

