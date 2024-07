Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter

Der STOXX 50 verliert am Donnerstag an Boden.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,30 Prozent leichter bei 4 383,66 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,292 Prozent auf 4 428,38 Punkte an der Kurstafel, nach 4 441,37 Punkten am Vortag.

Bei 4 428,38 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 380,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,961 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 547,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 376,55 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 25.07.2023, einen Stand von 4 009,71 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,13 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Unilever (+ 5,66 Prozent auf 46,46 GBP), BAT (+ 3,18 Prozent auf 26,58 GBP), RELX (+ 1,98 Prozent auf 35,51 GBP), Roche (+ 1,21 Prozent auf 276,80 CHF) und Diageo (+ 0,70 Prozent auf 25,14 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Nestlé (-4,17 Prozent auf 89,66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,51 Prozent auf 46,67 CHF), AstraZeneca (-3,03 Prozent auf 118,44 GBP), UBS (-2,64 Prozent auf 26,14 CHF) und Siemens (-2,53 Prozent auf 167,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 510 524 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 545,461 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 9,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at