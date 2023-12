Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,17 Prozent schwächer bei 16 628,40 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,674 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,195 Prozent auf 16 623,89 Punkte an der Kurstafel, nach 16 656,44 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 595,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 16 639,59 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,45 Prozent aufwärts. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 07.11.2023, bei 15 152,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.09.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 718,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.12.2022, verzeichnete der DAX einen Stand von 14 261,19 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 18,19 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 727,07 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Punkte.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Merck (+ 2,34 Prozent auf 144,05 EUR), BASF (+ 2,00 Prozent auf 45,33 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,32 Prozent auf 77,02 EUR), Hannover Rück (+ 1,10 Prozent auf 220,70 EUR) und QIAGEN (+ 1,09 Prozent auf 38,82 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-4,40 Prozent auf 10,97 EUR), Zalando (-4,24 Prozent auf 21,47 EUR), adidas (-3,71 Prozent auf 189,70 EUR), Porsche (-3,37 Prozent auf 81,46 EUR) und Siemens Energy (-2,28 Prozent auf 11,58 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 12 998 645 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 172,110 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

