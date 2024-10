Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt ab

Der DAX sinkt am Mittwoch.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 19 127,34 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,839 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,044 Prozent auf 19 221,66 Punkte an der Kurstafel, nach 19 213,14 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 19 116,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 250,89 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,47 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, stand der DAX bei 18 930,85 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, einen Stand von 18 164,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wurde der DAX mit 15 247,21 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 14,06 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 491,93 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 523,40 EUR), adidas (+ 1,85 Prozent auf 237,10 EUR), Beiersdorf (+ 0,45) Prozent auf 135,15 EUR), BMW (+ 0,44 Prozent auf 78,08 EUR) und Daimler Truck (+ 0,36 Prozent auf 33,27 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Brenntag SE (-2,32 Prozent auf 65,72 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,20 Prozent auf 38,28 EUR), Commerzbank (-2,15 Prozent auf 15,92 EUR), EON SE (-1,46 Prozent auf 13,16 EUR) und Infineon (-1,42 Prozent auf 30,17 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 340 945 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,433 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at