Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Der LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,03 Prozent schwächer bei 18 646,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 784,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 610,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 18 207,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 06.03.2024, einen Wert von 17 721,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 16 035,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,36 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 4,10 Prozent auf 178,56 EUR), Commerzbank (+ 2,94 Prozent auf 15,26 EUR), Fresenius SE (+ 2,26 Prozent auf 30,31 EUR), Daimler Truck (+ 2,25 Prozent auf 40,42 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,37 Prozent auf 15,22 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,70 Prozent auf 28,83 EUR), Bayer (-1,64 Prozent auf 28,13 EUR), Siemens Energy (-1,63 Prozent auf 23,57 EUR), Siemens (-1,60 Prozent auf 175,96 EUR) und Covestro (-1,33 Prozent auf 47,46 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 480 483 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 196,794 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

