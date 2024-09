Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende

In Frankfurt standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 18 493,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 376,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 591,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, stand der LUS-DAX bei 17 706,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 12.06.2024, bei 18 648,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, bei 15 704,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,45 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 993,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 5,12 Prozent auf 26,69 EUR), adidas (+ 2,68 Prozent auf 218,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,50 Prozent auf 40,22 EUR), SAP SE (+ 2,45 Prozent auf 199,18 EUR) und Daimler Truck (+ 2,35 Prozent auf 30,43 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-1,97 Prozent auf 244,30 EUR), Porsche (-1,59 Prozent auf 65,72 EUR), Continental (-1,52 Prozent auf 51,90 EUR), QIAGEN (-1,44 Prozent auf 41,02 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 26,79 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 719 356 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 224,598 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 9,41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

