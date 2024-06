Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,49 Prozent leichter bei 18 129,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 255,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 073,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 700,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 25.03.2024, den Wert von 18 269,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 834,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,27 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Porsche (+ 1,51 Prozent auf 71,42 EUR), Covestro (+ 1,41 Prozent auf 54,62 EUR), Zalando (+ 1,34 Prozent auf 21,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,60 Prozent auf 64,93 EUR) und Beiersdorf (+ 0,53 Prozent auf 142,50 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Airbus SE (ex EADS) (-10,78 Prozent auf 133,02 EUR), Merck (-8,32 Prozent auf 153,15 EUR), MTU Aero Engines (-5,33 Prozent auf 216,60 EUR), Sartorius vz (-3,29 Prozent auf 217,40 EUR) und Rheinmetall (-2,18 Prozent auf 489,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 334 434 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 211,338 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at