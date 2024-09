Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Der MDAX notiert am ersten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent tiefer bei 25 821,84 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 255,208 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,141 Prozent höher bei 25 879,72 Punkten, nach 25 843,27 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 898,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 821,84 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 23.08.2024, bei 25 196,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 25 296,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, stand der MDAX bei 26 536,25 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,79 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Scout24 (+ 1,32 Prozent auf 76,50 EUR), Knorr-Bremse (+ 1,22 Prozent auf 79,05 EUR), KRONES (+ 1,09 Prozent auf 130,40 EUR), TUI (+ 0,98 Prozent auf 6,61 EUR) und Delivery Hero (+ 0,73 Prozent auf 30,25 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HUGO BOSS (-3,68 Prozent auf 36,42 EUR), thyssenkrupp (-1,21 Prozent auf 3,10 EUR), AIXTRON SE (-1,16 Prozent auf 15,40 EUR), Hypoport SE (-1,12 Prozent auf 264,20 EUR) und Ströer SE (-1,07 Prozent auf 55,25 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 236 372 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,496 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,44 zu Buche schlagen. Mit 14,82 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

