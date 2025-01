Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag

Um 15:42 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,40 Prozent auf 3 642,52 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 639,539 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,211 Prozent auf 3 664,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 657,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 678,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 640,74 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2024, einen Wert von 3 427,73 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.10.2024, den Wert von 3 413,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2024, notierte der TecDAX bei 3 339,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 678,84 Punkten. 3 403,34 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 4,99 Prozent auf 55,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,30 Prozent auf 49,70 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,78 Prozent auf 52,20 EUR), Nagarro SE (+ 2,93 Prozent auf 84,40 EUR) und ATOSS Software (+ 2,47 Prozent auf 116,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen IONOS (-2,85 Prozent auf 23,90 EUR), QIAGEN (-2,52 Prozent auf 43,44 EUR), Siemens Healthineers (-1,69 Prozent auf 53,42 EUR), HENSOLDT (-1,54 Prozent auf 38,26 EUR) und Deutsche Telekom (-1,33 Prozent auf 29,60 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 311 197 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 301,705 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. Mit 7,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

