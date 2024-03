Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags schwächer

Das macht der TecDAX am ersten Tag der Woche.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,75 Prozent tiefer bei 3 437,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 530,242 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,483 Prozent auf 3 447,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 464,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 447,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 429,63 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Wert von 3 414,74 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 11.12.2023, mit 3 266,27 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 255,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 2,12 Prozent auf 57,90 EUR), Energiekontor (+ 1,62 Prozent auf 68,90 EUR), QIAGEN (+ 0,38 Prozent auf 40,95 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,27 Prozent auf 29,38 EUR) und MorphoSys (+ 0,25 Prozent auf 65,46 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Infineon (-2,33 Prozent auf 33,50 EUR), SAP SE (-1,93 Prozent auf 173,52 EUR), Nemetschek SE (-1,78 Prozent auf 86,20 EUR), AIXTRON SE (-1,49 Prozent auf 25,75 EUR) und Siltronic (-1,31 Prozent auf 82,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 557 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,529 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX verzeichnet die United Internet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

