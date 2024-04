Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer

So bewegt sich der TecDAX am Dienstag.

Um 12:09 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 1,44 Prozent auf 3 286,32 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 507,455 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,044 Prozent tiefer bei 3 332,86 Punkten, nach 3 334,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 332,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 282,33 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der TecDAX auf 3 379,68 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 260,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, einen Wert von 3 315,81 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 1,15 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 0,21 Prozent auf 72,90 EUR), Telefonica Deutschland (-0,09 Prozent auf 2,35 EUR), PNE (-0,15 Prozent auf 13,22 EUR), Nordex (-0,16 Prozent auf 12,36 EUR) und MorphoSys (-0,22 Prozent auf 67,80 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-3,29 Prozent auf 38,20 EUR), EVOTEC SE (-2,90 Prozent auf 13,38 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2,90 Prozent auf 34,16 EUR), Bechtle (-2,87 Prozent auf 46,72 EUR) und SMA Solar (-2,75 Prozent auf 46,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 767 852 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,665 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,05 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at