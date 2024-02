Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt

Am Nachmittag agieren die Börsianer in London vorsichtiger.

Um 15:42 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,11 Prozent auf 7 675,76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,391 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 684,30 Punkten in den Handel, nach 7 684,30 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 698,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 669,71 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 635,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 460,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 935,11 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 0,593 Prozent ein. Bei 7 764,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Anglo American (+ 2,38 Prozent auf 17,68 GBP), Antofagasta (+ 2,11 Prozent auf 18,11 GBP), Vodafone Group (+ 1,65 Prozent auf 0,67 GBP), SSE (+ 1,50 Prozent auf 15,88 GBP) und Rio Tinto (+ 1,38 Prozent auf 51,37 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Imperial Brands (-5,11 Prozent auf 17,26 GBP), Unilever (-2,31 Prozent auf 39,04 GBP), Croda International (-2,28 Prozent auf 47,91 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,96 Prozent auf 102,70 GBP) und RS Group (-1,94 Prozent auf 7,70 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 50 977 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 187,826 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,90 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

