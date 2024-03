Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt nach

Am Montag sinkt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,39 Prozent auf 7 629,94 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,382 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 659,74 Punkten, nach 7 659,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 616,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 665,14 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 7 572,58 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 11.12.2023, bei 7 544,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Stand von 7 748,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,19 Prozent nach unten. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 4,33 Prozent auf 4,68 GBP), Admiral Group (+ 3,58 Prozent auf 26,65 GBP), Imperial Brands (+ 2,60 Prozent auf 17,37 GBP), Marks Spencer (+ 2,02 Prozent auf 2,48 GBP) und Whitbread (+ 1,69 Prozent auf 32,80 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Rio Tinto (-3,14 Prozent auf 47,17 GBP), Glencore (-2,05 Prozent auf 3,93 GBP), Entain (-2,03 Prozent auf 7,32 GBP), StJamess Place (-2,00 Prozent auf 4,61 GBP) und Informa (-1,68 Prozent auf 7,95 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 23 042 723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 186,385 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at