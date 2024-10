Zurückhaltung in London: FTSE 100 letztendlich im Minus

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,52 Prozent leichter bei 8 249,28 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,557 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 292,66 Punkten in den Handel, nach 8 292,66 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 241,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 306,15 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 273,09 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2024, den Stand von 8 182,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 599,60 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6,83 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell International Consolidated Airlines (+ 4,10 Prozent auf 2,07 GBP), easyJet (+ 3,15 Prozent auf 5,18 GBP), Barratt Developments (+ 2,79 Prozent auf 4,72 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,35 Prozent auf 1,33 GBP) und Taylor Wimpey (+ 2,17 Prozent auf 1,60 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-4,52 Prozent auf 17,97 GBP), Glencore (-4,04 Prozent auf 4,04 GBP), BP (-3,89 Prozent auf 3,93 GBP), Ocado Group (-3,88 Prozent auf 3,70 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-3,75 Prozent auf 66,65 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 135 297 520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 218,493 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,48 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at