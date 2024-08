Zurückhaltung in London: FTSE 100 sackt letztendlich ab

Zum Handelsschluss notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,43 Prozent leichter bei 8 311,41 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,539 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 347,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 347,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 292,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 350,35 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 164,90 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.05.2024, den Stand von 8 438,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wies der FTSE 100 7 356,88 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,64 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Entain (+ 2,74 Prozent auf 6,38 GBP), Burberry (+ 2,26 Prozent auf 6,87 GBP), Auto Trader Group (+ 1,57 Prozent auf 8,26 GBP), Rentokil Initial (+ 1,50 Prozent auf 4,87 GBP) und Melrose Industries (+ 1,18 Prozent auf 5,04 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Rightmove (-2,78 Prozent auf 5,32 GBP), The Berkeley Group (-2,63 Prozent auf 51,75 GBP), Fresnillo (-2,03 Prozent auf 5,32 GBP), Ashtead (-1,85 Prozent auf 52,10 GBP) und Sage (-1,65 Prozent auf 10,16 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 66 258 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,487 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at