Zurückhaltung in London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 7 544,89 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,354 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 554,47 Punkten in den Montagshandel, nach 7 554,47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 493,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 557,40 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Stand von 7 360,55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 496,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, bei 7 476,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 0,122 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell JD Sports Fashion (+ 3,38 Prozent auf 1,73 GBP), Rolls-Royce (+ 2,63 Prozent auf 2,97 GBP), Hargreaves Lansdown (+ 2,24 Prozent auf 7,65 GBP), Marks Spencer (+ 1,84 Prozent auf 2,65 GBP) und Next (+ 1,75 Prozent auf 81,42 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Glencore (-3,96 Prozent auf 4,39 GBP), Centrica (-3,81 Prozent auf 1,44 GBP), Standard Chartered (-1,97 Prozent auf 6,47 GBP), Rio Tinto (-1,77 Prozent auf 54,84 GBP) und SSE (-1,73 Prozent auf 18,50 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55 157 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 191,997 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

