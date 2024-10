Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,22 Prozent auf 8 300,07 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,593 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 318,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 318,24 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 318,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 252,40 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, einen Stand von 8 229,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 198,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der FTSE 100 bei 7 402,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,49 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 2,74 Prozent auf 7,68 GBP), easyJet (+ 1,55 Prozent auf 5,15 GBP), Entain (+ 1,44 Prozent auf 7,17 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,42 Prozent auf 67,75 GBP) und Antofagasta (+ 1,40 Prozent auf 18,41 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Centrica (-2,24 Prozent auf 1,24 GBP), National Grid (-1,67 Prozent auf 10,02 GBP), Admiral Group (-1,67 Prozent auf 26,53 GBP), Diploma (-1,56 Prozent auf 43,04 GBP) und BT Group (-1,51 Prozent auf 1,44 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 36 506 290 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 222,514 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

