Zurückhaltung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,17 Prozent schwächer bei 7 921,52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,517 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 934,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 934,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 999,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 918,08 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,131 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 659,74 Punkte taxiert. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.01.2024, einen Stand von 7 651,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 741,56 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 015,63 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Tesco (+ 6,05 Prozent auf 3,05 GBP), HSBC (+ 2,03 Prozent auf 6,58 GBP), Next (+ 1,46 Prozent auf 88,70 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,32 Prozent auf 42,96 GBP) und J Sainsbury (+ 1,21 Prozent auf 2,68 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-3,63 Prozent auf 3,67 GBP), Anglo American (-3,22 Prozent auf 21,21 GBP), Antofagasta (-2,86 Prozent auf 22,04 GBP), StJamess Place (-2,77 Prozent auf 4,29 GBP) und Unite Group (-2,48 Prozent auf 9,14 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 68 067 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,938 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAT-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at