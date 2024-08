Zurückhaltung in New York: Dow Jones liegt im Minus

Um 20:01 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,16 Prozent leichter bei 38 933,57 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,018 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,670 Prozent tiefer bei 38 736,22 Punkten in den Handel, nach 38 997,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 39 477,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 38 899,45 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,314 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 375,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, notierte der Dow Jones bei 38 884,26 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2023, den Stand von 35 473,13 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 3,23 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 41 376,00 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 1,90 Prozent auf 211,16 USD), Goldman Sachs (+ 1,74 Prozent auf 478,39 USD), Salesforce (+ 1,67 Prozent auf 242,40 USD), Procter Gamble (+ 1,40 Prozent auf 170,44 USD) und Nike (+ 1,37 Prozent auf 73,49 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Amgen (-6,02 Prozent auf 309,14 USD), Walt Disney (-3,04 Prozent auf 87,23 USD), Home Depot (-2,22 Prozent auf 346,07 USD), Walmart (-0,72 Prozent auf 67,25 USD) und Boeing (-0,70 Prozent auf 163,89 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 9 001 580 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,915 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

