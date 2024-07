Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

Am Montag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 39 344,79 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 14,369 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,159 Prozent auf 39 313,40 Punkte an der Kurstafel, nach 39 375,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 39 654,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 39 278,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, stand der Dow Jones bei 38 798,99 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, bei 38 892,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der Dow Jones bei 33 734,88 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,32 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 6,15 Prozent auf 33,99 USD), Home Depot (+ 1,50 Prozent auf 339,60 USD), Travelers (+ 1,17 Prozent auf 204,23 USD), Dow (+ 1,09 Prozent auf 52,80 USD) und IBM (+ 0,92 Prozent auf 177,64 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-3,16 Prozent auf 73,05 USD), Salesforce (-2,21 Prozent auf 257,37 USD), Visa (-1,46 Prozent auf 266,40 USD), McDonalds (-1,29 Prozent auf 247,85 USD) und Cisco (-1,26 Prozent auf 46,06 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 004 408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,211 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,01 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

