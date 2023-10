Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Freitag im Minus.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,50 Prozent schwächer bei 14 560,88 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,207 Prozent leichter bei 14 752,59 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 783,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 14 552,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 781,22 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,28 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14 969,92 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 20.07.2023, bei 15 466,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 11 046,71 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 34,05 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 15 932,05 Punkte. Bei 10 696,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 1,43 Prozent auf 21,26 USD), O Reilly Automotive (+ 0,97 Prozent auf 907,06 USD), CSX (+ 0,72 Prozent auf 30,76 USD), Keurig Dr Pepper (+ 0,70 Prozent auf 28,65 USD) und Cognizant (+ 0,46 Prozent auf 65,74 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-14,68 Prozent auf 98,89 USD), Zscaler (-4,07 Prozent auf 162,19 USD), Palo Alto Networks (-3,96 Prozent auf 243,10 USD), Tesla (-3,69 Prozent auf 211,99 USD) und CrowdStrike (-3,12 Prozent auf 178,76 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 779 937 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,601 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at