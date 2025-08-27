Keurig Dr Pepper Aktie
|25,09EUR
|0,14EUR
|0,54%
WKN DE: A2JQPZ / ISIN: US49271V1008
Keurig Dr Pepper Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Keurig Dr Pepper von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Grom reagierte damit am Dienstagabend auf den "Koffein-Crash" der Aktien infolge des Bekanntwerdens der Übernahmepläne für JDE Peets und einer Abspaltung des Kaffeegeschäfts. Grim rät den Anlegern aber, beim US-Konzern am Ball zu bleiben. Die Analyse der Summe aller Teile (SOTP) signalisiere mehr als 20 Prozent Bewertungsspielraum./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Keurig Dr Pepper Inc Buy
|
Unternehmen:
Keurig Dr Pepper Inc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 35,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,81 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 28,95
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Grom
|
KGV*:
-
