Keurig Dr Pepper Aktie

25,09EUR 0,14EUR 0,54%
WKN DE: A2JQPZ / ISIN: US49271V1008

WKN DE: A2JQPZ / ISIN: US49271V1008

27.08.2025 06:59:19

Keurig Dr Pepper Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Keurig Dr Pepper von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Grom reagierte damit am Dienstagabend auf den "Koffein-Crash" der Aktien infolge des Bekanntwerdens der Übernahmepläne für JDE Peets und einer Abspaltung des Kaffeegeschäfts. Grim rät den Anlegern aber, beim US-Konzern am Ball zu bleiben. Die Analyse der Summe aller Teile (SOTP) signalisiere mehr als 20 Prozent Bewertungsspielraum./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Keurig Dr Pepper Inc Buy
Unternehmen:
Keurig Dr Pepper Inc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 35,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,81 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 28,95 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Grom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

