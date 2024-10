Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1,27 Prozent leichter bei 19 805,10 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,073 Prozent auf 20 046,06 Punkte an der Kurstafel, nach 20 060,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 622,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 056,20 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 19 574,64 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2024, den Stand von 19 812,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 715,24 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 19,71 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 6,07 Prozent auf 142,99 USD), JDcom (+ 5,71 Prozent auf 42,29 USD), Paychex (+ 5,13 Prozent auf 141,08 USD), Diamondback Energy (+ 2,81 Prozent auf 177,25 USD) und Baker Hughes (+ 1,88 Prozent auf 36,83 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Lucid (-6,37 Prozent auf 3,31 USD), Intel (-4,41 Prozent auf 22,43 USD), Moderna (-4,19 Prozent auf 64,03 USD), Arm (-4,02 Prozent auf 137,27 USD) und Micron Technology (-3,89 Prozent auf 99,68 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27 803 059 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,111 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at