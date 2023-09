Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 gibt mittags nach

Der NASDAQ 100 verliert aktuell an Boden.

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr 1,30 Prozent auf 14 577,19 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,680 Prozent schwächer bei 14 668,45 Punkten, nach 14 768,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 678,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 563,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 14 941,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 689,02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.09.2022, wies der NASDAQ 100 11 254,11 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 34,20 Prozent aufwärts. Bei 15 932,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 696,42 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 4,97 Prozent auf 5,39 USD), DexCom (+ 1,55 Prozent auf 87,39 USD), Gilead Sciences (+ 1,06 Prozent auf 75,62 USD), Mondelez (+ 0,80 Prozent auf 70,27 USD) und T-Mobile US (+ 0,73 Prozent auf 141,03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Cintas (-4,23 Prozent auf 484,13 USD), Illumina (-3,07 Prozent auf 127,38 USD), Amazon (-2,99 Prozent auf 127,35 USD), ON Semiconductor (-2,95 Prozent auf 91,67 USD) und Alphabet C (ex Google) (-2,63 Prozent auf 128,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Sirius XM-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 501 958 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,583 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,09 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at