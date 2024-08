Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt mittags den Rückwärtsgang ein

Derzeit ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 18:01 Uhr via NASDAQ 1,15 Prozent leichter bei 19 356,55 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,072 Prozent auf 19 567,45 Punkte an der Kurstafel, nach 19 581,52 Punkten am Vortag.

Bei 19 587,04 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 275,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 1,64 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Wert von 19 023,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 18 869,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 052,46 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 17,00 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Gilead Sciences (+ 2,17 Prozent auf 78,67 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1,67 Prozent auf 488,34 USD), Verisk Analytics A (+ 1,19 Prozent auf 272,11 USD), Old Dominion Freight Line (+ 1,18 Prozent auf 195,14 USD) und Copart (+ 1,01 Prozent auf 53,12 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Super Micro Computer (-25,33 Prozent auf 408,92 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-6,90 Prozent auf 89,29 USD), Arm (-6,06 Prozent auf 123,25 USD), Lucid (-4,99 Prozent auf 3,91 USD) und Micron Technology (-4,74 Prozent auf 93,22 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 487 771 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,099 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die JDcom-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 4,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

