Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt am Montagmittag ab

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,17 Prozent tiefer bei 18 223,94 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,143 Prozent fester bei 18 280,82 Punkten in den Montagshandel, nach 18 254,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 391,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 220,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 01.03.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18 302,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 16 825,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 13 181,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 10,15 Prozent. Bei 18 464,70 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 6,75 Prozent auf 125,85 USD), ASML (+ 3,51 Prozent auf 1 004,51 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,04 Prozent auf 119,78 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,88 Prozent auf 155,28 USD) und Marvell Technology (+ 2,82 Prozent auf 72,88 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Walgreens Boots Alliance (-6,41 Prozent auf 20,30 USD), Illumina (-4,22 Prozent auf 131,52 USD), Align Technology (-3,87 Prozent auf 315,24 USD), Comcast (-3,07 Prozent auf 42,02 USD) und Tesla (-2,39 Prozent auf 171,59 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 5 737 889 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,898 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 6,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at