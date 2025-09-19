NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Für den NASDAQ 100 ging es zum Handelsende aufwärts.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,70 Prozent stärker bei 24 626,25 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,301 Prozent auf 24 528,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24 454,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 469,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 641,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,85 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 19.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23 384,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 719,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19 839,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,40 Prozent nach oben. Bei 24 641,93 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 4,52 Prozent auf 649,59 USD), Fortinet (+ 3,98 Prozent auf 84,21 USD), Amgen (+ 3,47 Prozent auf 285,41 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,37 Prozent auf 19,33 USD) und Synopsys (+ 3,21 Prozent auf 495,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil DexCom (-10,99 Prozent auf 67,45 USD), Cognizant (-4,73 Prozent auf 66,94 USD), Micron Technology (-3,65 Prozent auf 162,73 USD), Intel (-3,24 Prozent auf 29,58 USD) und Zoom Communications (-3,07 Prozent auf 84,16 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 101 936 474 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,518 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,29 erwartet. Mit 6,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at