Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ 2,04 Prozent tiefer bei 19 351,10 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,41 Prozent auf 19 475,66 Punkte an der Kurstafel, nach 19 754,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 339,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 482,55 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,02 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 24.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 474,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 526,80 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.07.2023, den Wert von 15 448,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 16,97 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 20 690,97 Punkte. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 6,44 Prozent auf 110,31 USD), CoStar Group (+ 3,49 Prozent auf 77,45 USD), Fiserv (+ 2,31 Prozent auf 160,85 USD), Xcel Energy (+ 1,58 Prozent auf 56,01 USD) und Exelon (+ 1,27 Prozent auf 36,33 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Tesla (-11,04 Prozent auf 219,17 USD), Alphabet A (ex Google) (-4,26 Prozent auf 174,04 USD), Alphabet C (ex Google) (-4,25 Prozent auf 175,79 USD), Lucid (-4,17 Prozent auf 3,33 USD) und Arm (-4,16 Prozent auf 164,56 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 7 326 593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,167 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,86 Prozent die höchste Dividendenrendite.

