Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Freitag sinkt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,83 Prozent auf 18 146,14 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,081 Prozent auf 18 312,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 297,99 Punkten am Vortag.

Bei 18 416,73 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 130,73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,787 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 783,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 16 084,69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 12 215,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,68 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 416,73 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Biogen (+ 2,75 Prozent auf 225,39 USD), Atlassian A (+ 2,61 Prozent auf 208,26 USD), Enphase Energy (+ 2,49 Prozent auf 132,92 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,17 Prozent auf 137,30 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,15 Prozent auf 138,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Marvell Technology (-9,17 Prozent auf 77,29 USD), Costco Wholesale (-6,58 Prozent auf 733,86 USD), Broadcom (-5,69 Prozent auf 1 326,97 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-5,21 Prozent auf 111,04 USD) und Constellation Energy (-4,97 Prozent auf 170,65 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 423 007 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,733 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 6,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at