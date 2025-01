Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 0,27 Prozent auf 19 955,17 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,512 Prozent auf 19 906,99 Punkte an der Kurstafel, nach 20 009,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 19 892,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 994,28 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,12 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 23.12.2024, den Wert von 19 764,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 276,65 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 23.01.2024, bei 15 425,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 3,50 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 20 068,52 Punkten. Bei 18 831,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit LSI Industries (+ 28,46 Prozent auf 25,41 USD), Donegal Group B (+ 14,95 Prozent auf 14,99 USD), OSI Systems (+ 14,55 Prozent auf 193,60 USD), Microvision (+ 13,52 Prozent auf 1,81 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 8,57 Prozent auf 9,12 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Electronic Arts (-18,09 Prozent auf 116,60 USD), Cutera (-7,71 Prozent auf 0,43 USD), ADTRAN (-4,05 Prozent auf 9,98 EUR), Agilysys (-4,00 Prozent auf 96,64 USD) und Comtech Telecommunications (-3,94 Prozent auf 2,44 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14 106 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,464 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

