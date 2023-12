Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start

Am Freitag steht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,34 Prozent im Minus bei 14 177,26 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,315 Prozent auf 14 181,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14 226,22 Punkten am Vortag.

Bei 14 135,00 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 14 192,73 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,436 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 061,47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 01.09.2023, einen Wert von 14 031,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.12.2022, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11 482,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 36,49 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit American Woodmark (+ 11,37 Prozent auf 80,63 USD), Cutera (+ 9,41 Prozent auf 1,86 USD), Anglo American (+ 6,58 Prozent auf 22,83 GBP), Taylor Devices (+ 5,59 Prozent auf 23,44 USD) und Trend Micro (+ 4,51 Prozent auf 7 853,00 JPY). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Dixie Group (-14,46 Prozent auf 0,67 USD), Commerce Bancshares (-5,86 Prozent auf 47,61 USD), Nektar Therapeutics (-4,08 Prozent auf 0,47 USD), Trinity Biotech (-2,52 Prozent auf 0,47 USD) und Ballard Power (-2,48 Prozent auf 4,71 CAD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Anglo American-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 227 484 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,701 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

2023 präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index präsentiert die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

