Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagmittag Abschläge

Am Dienstagmittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,04 Prozent leichter bei 15 878,40 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,180 Prozent auf 15 856,38 Punkte an der Kurstafel, nach 15 885,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 824,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 925,82 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 15 973,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 944,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 12 123,47 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,53 Prozent zu. Bei 16 538,86 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Macatawa Bank (+ 39,38 Prozent auf 13,84 USD), Landec (+ 5,76 Prozent auf 6,61 USD), AmeriServ Financial (+ 3,48 Prozent auf 2,38 USD), NOVA (+ 3,24 Prozent auf 176,00 USD) und Commerce Bancshares (+ 3,16 Prozent auf 52,85 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Enzon Pharmaceuticals (-13,37 Prozent auf 0,06 USD), Ebix (-10,09 Prozent auf 0,80 USD), MicroStrategy (-6,18 Prozent auf 1 253,33 USD), Lifetime Brands (-6,08 Prozent auf 9,58 USD) und Arundel (-5,63 Prozent auf 0,15 CHF).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 287 913 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,954 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Comtech Telecommunications lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19,80 Prozent.

