Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,60 Prozent tiefer bei 18 276,65 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,383 Prozent auf 18 502,06 Punkte an der Kurstafel, nach 18 573,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 18 509,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 146,61 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,974 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 23.09.2024, mit 17 974,27 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 997,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13 018,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 23,78 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Sangamo Therapeutics (+ 27,27 Prozent auf 1,54 USD), Amtech Systems (+ 7,78 Prozent auf 5,96 USD), Northern Trust (+ 7,02 Prozent auf 102,51 USD), Capitol Federal Financial (+ 7,01 Prozent auf 6,56 USD) und USANA Health Sciences (+ 6,09 Prozent auf 36,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Big 5 Sporting Goods (-8,65 Prozent auf 1,90 USD), Manhattan Associates (-7,17 Prozent auf 271,36 USD), Cutera (-6,15 Prozent auf 0,66 USD), Old Dominion Freight Line (-5,45 Prozent auf 188,67 USD) und American Superconductor (-5,01 Prozent auf 22,19 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 478 377 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,330 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Ebix-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

