Zurückhaltung in New York: So performt der Dow Jones am Mittag

Am Montag verbucht der Dow Jones um 18:01 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,52 Prozent auf 42 133,61 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,118 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,247 Prozent auf 42 248,26 Punkte an der Kurstafel, nach 42 352,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 42 129,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42 293,64 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 40 345,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Stand von 39 375,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Stand von 33 407,58 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,72 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 42 628,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 0,94 Prozent auf 400,83 USD), Chevron (+ 0,64 Prozent auf 151,70 USD), Boeing (+ 0,61 Prozent auf 155,94 USD), IBM (+ 0,42 Prozent auf 226,94 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,06 Prozent auf 211,35 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Travelers (-3,18 Prozent auf 228,71 USD), Amazon (-2,68 Prozent auf 181,52 USD), Walt Disney (-2,06 Prozent auf 93,19 USD), Nike (-1,93 Prozent auf 80,66 USD) und Dow (-1,48 Prozent auf 54,52 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 4 264 204 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,143 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9,63 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

