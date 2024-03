Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht am Montagnachmittag Abschläge

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,00 Prozent leichter bei 1 683,64 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,072 Prozent auf 1 699,46 Punkte an der Kurstafel, nach 1 700,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 682,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 700,90 Punkten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 1 694,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 659,48 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wurde der ATX Prime mit 1 735,46 Punkten berechnet.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,77 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 1,70 Prozent auf 5,98 EUR), Rosenbauer (+ 1,42 Prozent auf 28,50 EUR), Lenzing (+ 1,37 Prozent auf 29,50 EUR), Frequentis (+ 0,81 Prozent auf 25,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,67 Prozent auf 30,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Raiffeisen (-6,28 Prozent auf 18,65 EUR), Polytec (-2,73 Prozent auf 3,21 EUR), STRABAG SE (-2,24 Prozent auf 41,40 EUR), Verbund (-2,19 Prozent auf 67,00 EUR) und PORR (-2,06 Prozent auf 13,28 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 197 219 Aktien gehandelt. Mit 23,798 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

