Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Anbieters von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen Frequentis von "Accumulate" auf "Hold" herabgestuft. Gleichzeitig hat der zuständige Experte Daniel Lion das Kursziel von 50,0 auf 65,0 Euro deutlich erhöht.

"Frequentis hat die Erwartungen hinsichtlich Auftragseingang und Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2025 deutlich übertroffen, was auf eine zunehmende Nachfragedynamik für verschiedene Produkte und Regionen hindeutet", so Lion in der Analyse.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 2,09 Euro für 2025 sowie 2,56 bzw. 3,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,36 Euro für 2025, sowie 0,44 bzw. 0,53 Euro für 2026 bzw. 2027.

Zum Vergleich: Die Titel von Frequentis notierten am Mittwochvormittag an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 60,60 Euro.

